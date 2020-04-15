НБУ обнародовал график работы банков на Пасху

Банковская система в 2020 году будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в пресс-службе, в связи с празднованием Пасхи, нерабочими будут три дня подряд.

"Банки, как и вся страна, не будут работать 18, 19 и 20 апреля", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в 2020 году Пасха выпадает на 19 апреля, поэтому дополнительным выходным будет понедельник, 20 апреля.



