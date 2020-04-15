Финансовые новости
- |
- 15.04.20
- |
- 10:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кредитные каникулы уже предоставляют три десятка банков
08:27 15.04.2020 |
Около 30 банков объявили о предоставлении кредитных каникул своим клиентам.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.
"Банки продолжают объявлять кредитные каникулы для своих заемщиков во время карантина. О возможности реструктуризации кредитов публично объявили уже почти три десятка банков", - говорится в сообщении.
Льготный режим кредитования предполагает не прекращение выплаты процентов, а лишь их отсрочку на время карантина. Банки могут освободить клиентов от возвращения основной суммы кредита на время карантина. То есть, сам термин выплаты кредита продолжается. При этом банки не прекращают начислять проценты, ведь параллельно они начисляют проценты по депозитам другим клиентам. Однако уплатить проценты можно будет уже после карантина. Штрафы и пени на период карантина запрещены законом.
В сложных случаях клиентам может быть предложена капитализация процентных платежей. В НБУ отмечают, что капитализация позволит бизнесу оставаться ликвидным, а физическим лицам - поддерживать необходимый уровень текущего потребления.
Порядок предоставления кредитных каникул будет зависеть от конкретных случаев и договоренностей клиента с банком. Реструктуризации подлежат кредиты, которые без просрочек обслуживались заемщиками до 1 марта 2020 года. Льготный режим по кредиту могут получить граждане и компании, которые имеют финансовые трудности из-за карантина, кто полностью или частично потерял доход и работу.
Как сообщал Укринформ, с 1 марта по 10 апреля гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 4%, до 341,4 млрд грн, средства населения в иностранной валюте в банках сократились на 2%, до 9,8 млрд долларов. По данным Нацбанка, ликвидность банков сейчас превышает 200 млрд грн, валютная ликвидность составляет 7,9 млрд долларов. Этого абсолютно достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие средств, уверяют в НБУ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|14 апреля курс гривны межбанке активно раскачивали в разные стороны, но закончился день не в ее пользу
|Портнова в президенты. Кто и зачем надувает рейтинг одиозному юристу
|Дело «Роттердам+»: как «Амстердам+» разваливает расследование НАБУ и САП по углю
|Призрак перевыборов: Чем завершатся торги Зеленского с Коломойским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Владельцы домов задрали цену аренды на карантин, но к лету могут убавить аппетиты
|Доллар США 15 апреля растет к евро и снижается к иене
|Золото дешееет 15 апреля после роста до максимума с 2012 года
|Кредитные каникулы уже предоставляют три десятка банков
|Биржи АТР 15 апреля в основном снижаются на ожиданиях глобальной рецессии
|Индексы США закончили торги 14 апреля ростом на сильной статистике из КНР и итогах квартала
Это интересно
|Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта
|Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле
|Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов
|Электрическая «семёрка» BMW станет мощнее бензиновой
|Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED
|Защищают ли от коронавируса одноразовые перчатки?
|Компания Jacob & Co. представила модель Bugatti Chiron Tourbillon