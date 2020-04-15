Кредитные каникулы уже предоставляют три десятка банков

Около 30 банков объявили о предоставлении кредитных каникул своим клиентам.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

"Банки продолжают объявлять кредитные каникулы для своих заемщиков во время карантина. О возможности реструктуризации кредитов публично объявили уже почти три десятка банков", - говорится в сообщении.

Льготный режим кредитования предполагает не прекращение выплаты процентов, а лишь их отсрочку на время карантина. Банки могут освободить клиентов от возвращения основной суммы кредита на время карантина. То есть, сам термин выплаты кредита продолжается. При этом банки не прекращают начислять проценты, ведь параллельно они начисляют проценты по депозитам другим клиентам. Однако уплатить проценты можно будет уже после карантина. Штрафы и пени на период карантина запрещены законом.

В сложных случаях клиентам может быть предложена капитализация процентных платежей. В НБУ отмечают, что капитализация позволит бизнесу оставаться ликвидным, а физическим лицам - поддерживать необходимый уровень текущего потребления.

Порядок предоставления кредитных каникул будет зависеть от конкретных случаев и договоренностей клиента с банком. Реструктуризации подлежат кредиты, которые без просрочек обслуживались заемщиками до 1 марта 2020 года. Льготный режим по кредиту могут получить граждане и компании, которые имеют финансовые трудности из-за карантина, кто полностью или частично потерял доход и работу.

Как сообщал Укринформ, с 1 марта по 10 апреля гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 4%, до 341,4 млрд грн, средства населения в иностранной валюте в банках сократились на 2%, до 9,8 млрд долларов. По данным Нацбанка, ликвидность банков сейчас превышает 200 млрд грн, валютная ликвидность составляет 7,9 млрд долларов. Этого абсолютно достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие средств, уверяют в НБУ.