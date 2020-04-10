MasterCard и Visa могут повысить комиссии на операции с платежными картами — WSJ

Компании MasterCard Inc. и Visa Inc. планируют в 2020 году повысить комиссии на операции с платежными карточками, что особенно сильно может ударить по малому бизнесу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В частности, речь идет о межбанковских комиссиях, которые ритейлеры отчисляют банкам, когда их клиенты платят за покупки с помощью карт. Размер такой платы варьируется от 1 до 3%.

Как пишет газета, пока не ясно, повлияет ли на планы MasterCard и Visa распространение коронавируса, которое негативно отразилось на малом бизнесе.

По данным источников издания, решение о повышении комиссий приняли еще до распространения COVID-19 в США, поэтому компании могут его отложить или вовсе отказаться от таких планов, если ситуация в экономике ухудшится.

В Visa газете ответили, что "не принимали решений относительно изменений в будущем с учетом кардинально меняющихся условий, в которых сейчас работают предприятия".

В MasterCard не стали непосредственно комментировать возможные изменения, но подчеркнули, что отсрочка введения новых сборов "позволила нашим клиентам и партнерам сосредоточиться на своей основной деятельности, чтобы пережить это трудное время".