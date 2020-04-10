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MasterCard и Visa могут повысить комиссии на операции с платежными картами — WSJ
15:01 10.04.2020 |
Компании MasterCard Inc. и Visa Inc. планируют в 2020 году повысить комиссии на операции с платежными карточками, что особенно сильно может ударить по малому бизнесу.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В частности, речь идет о межбанковских комиссиях, которые ритейлеры отчисляют банкам, когда их клиенты платят за покупки с помощью карт. Размер такой платы варьируется от 1 до 3%.
Как пишет газета, пока не ясно, повлияет ли на планы MasterCard и Visa распространение коронавируса, которое негативно отразилось на малом бизнесе.
По данным источников издания, решение о повышении комиссий приняли еще до распространения COVID-19 в США, поэтому компании могут его отложить или вовсе отказаться от таких планов, если ситуация в экономике ухудшится.
В Visa газете ответили, что "не принимали решений относительно изменений в будущем с учетом кардинально меняющихся условий, в которых сейчас работают предприятия".
В MasterCard не стали непосредственно комментировать возможные изменения, но подчеркнули, что отсрочка введения новых сборов "позволила нашим клиентам и партнерам сосредоточиться на своей основной деятельности, чтобы пережить это трудное время".
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https://www.rbc.ru/crypto/news/5e90148d9a7947902a029840?from=newsfeed
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