Банки в этом году будут проходить стресс-тестирование по «коронавирусному» сценарию

Украинские банки в 2020 году будут проходить стресс-тестирование только по одному сценарию их трех, который предусматривает длительный негативный экономический эффект от распространения на территории страны коронавируса, при условии предоставления планов возобновления деятельности в соответствии с постановлением №95 "О планах возобновления деятельности банков Украины и банковских групп".

Согласно сообщению на сайте Национального банка Украины (НБУ) в понедельник, банки, не имеющие статуса важности, могут подавать соответствующие планы с 1 октября до 20 декабря.

Ранее Нацбанк отмечал, что сложившаяся экономическая ситуация на фоне распространения коронавируса во многом похожа на неблагоприятный экономический сценарий, который он использовал для стресс-тестирования банков в последние годы.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, стандартная практика стресс-тестирования предусматривает его проведение по двум сценариям - базовому и неблагоприятному. Последний построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах. Он должен быть жестким, но правдоподобным, вместе с тем он и не является прогнозом.

В пресс-службе добавили, что особенностью проведения стресс-тестирования в прошлом году стало особое внимание к портфелю потребительских кредитов. Оценка устойчивости обнаружила, что банки часто недооценивают возможное ухудшение качества кредитного портфеля в случае реализации неблагоприятного сценария.