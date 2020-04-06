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НБУ смягчил ряд требований к банкам на время карантина
17:42 06.04.2020 |
Нацбанк упростил конкурсный отбор руководителей банков и продлил на 4 месяца срок введения банковскими группами декларации подверженности рискам.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"На период действия карантина и ограничительных мероприятий, Национальный банк разрешил руководителям и кандидатам на руководящие должности банков и небанковских финансовых учреждений не проходить тестирование. Проведение собеседований с кандидатами будет осуществляться средствами видеосвязи", - говорится в сообщении.
Кроме этого, на период карантина небанковским финучреждениям разрешили не подавать регулятору документы на бумажных носителях при условии их представления в электронном виде по электронной почте.
Также Национальный банк предусмотрел, что при разработке и представлении банками планов восстановления деятельности банкам разрешено применять только один стресс-сценарий вместо трех.
"Этот стресс-сценарий должен предусматривать длительный негативный экономический эффект распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", - пояснили в НБУ.
Также для банков, не имеющих статуса системно важного банка, продлен конечный срок подачи планов восстановления деятельности с 1 октября до 20 декабря 2020 года.
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