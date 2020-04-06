НБУ смягчил ряд требований к банкам на время карантина

Нацбанк упростил конкурсный отбор руководителей банков и продлил на 4 месяца срок введения банковскими группами декларации подверженности рискам.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"На период действия карантина и ограничительных мероприятий, Национальный банк разрешил руководителям и кандидатам на руководящие должности банков и небанковских финансовых учреждений не проходить тестирование. Проведение собеседований с кандидатами будет осуществляться средствами видеосвязи", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на период карантина небанковским финучреждениям разрешили не подавать регулятору документы на бумажных носителях при условии их представления в электронном виде по электронной почте.

Также Национальный банк предусмотрел, что при разработке и представлении банками планов восстановления деятельности банкам разрешено применять только один стресс-сценарий вместо трех.

"Этот стресс-сценарий должен предусматривать длительный негативный экономический эффект распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", - пояснили в НБУ.

Также для банков, не имеющих статуса системно важного банка, продлен конечный срок подачи планов восстановления деятельности с 1 октября до 20 декабря 2020 года.