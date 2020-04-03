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Нацбанк о платежных картах: банки автоматически продлевают срок действия
13:47 03.04.2020 |
В Нацбанке заявили, что банки в автоматическом режиме продлевают срок действия платежных карточек, если он заканчивается.
Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
"Клиентам, у которых закончился срок платежных карточек, банки могут в автоматическом режиме продлевать действие этих карт. То есть не нужно физическим лицам идти в банк для того, чтобы переоформлять эти карточки", - сказал Чурий.
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