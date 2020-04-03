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Во время карантина НБУ получил жалобы на 45 банков
12:58 03.04.2020 |
Национальный банк получил жалобы на 45 банков во время карантина.
Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе пресс-брифинга, передают Українські Новини.
"На сегодня мы имеем обращения по 45 банкам", - сказал он.
При этом Чурий отметил, что данные жалобы поступили уже во время карантина.
До введения карантина жалобы со стороны потребителей поступали на 33 банка.
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