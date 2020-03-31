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Прибыль банков в начале года выросла почти в два раза
08:32 31.03.2020 |
В январе 2020 года прибыль украинских банков составила 15,9 млрд грн, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
По данным НБУ, доходы банков январь-февраль 2020 года выросли на 18% до 46,2 млрд грн, тогда как расходы сократились на 1% до 30,3 млрд грн.
При этом банки более чем в два раза сократили отчисления в резервы (с 3,0 млрд грн до 1,3 млрд грн).
Как сообщало РБК-Украина, платежеспособные банки Украины за 2019 год получили 59,6 млрд грн чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за 2018 год (22,3 млрд грн). По данным НБУ, доходы банков за 2019 год выросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, тогда как расходы - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При этом банки вдвое сократили отчисления в резервы (с 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).
По данным НБУ, главными факторами увеличения прибыли банков Украины в 2019 году в 2,7 раза до 59,6 млрд грн были высокая операционная эффективность банков и низкие отчисления в резервы.
Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года.
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