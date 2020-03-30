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Комитет, который должен рассмотреть «антиколомойский» законопроект, перенесли: нет кворума
11:51 30.03.2020 |
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики перенес заседание на 13.00 в понедельник из-за отсутствия кворума утром, сообщил народный депутат Евгений Чернев.
"Рассмотрение закона о банках в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заблокировано. Кворума нет", - написал он в "Фейсбук".
Чернев сообщил, что на заседание не явились следующие депутаты:
* Абрамович И.А. (ОПЗЖ)
* Холодов А.И. (СН)
* Палица И.П. (За будущее)
* Николаенко А.И. (Родина)
* Репина Е.А. (СН)
* Герега А.В. (За будущее)
* Леонов А.А. (СН)
* Устенко А.А. (СН)
* Володина Д.А. (СН)
* Казак Т.Р. (ОПЗЖ)
* Кулинич А.И. (Довіра)
* Ляшенко А.А. (СН)
* Солод Ю.В. (ОПЗЖ)
* Южанина Н.П. (ЕС)
* Васильченко И. (Голос, потому что лежит в больнице).
Нардеп просит "помочь отыскать без вести пропавших" коллег и убедить их приехать на работу в комитет.
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