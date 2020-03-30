Комитет, который должен рассмотреть «антиколомойский» законопроект, перенесли: нет кворума

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики перенес заседание на 13.00 в понедельник из-за отсутствия кворума утром, сообщил народный депутат Евгений Чернев.

"Рассмотрение закона о банках в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заблокировано. Кворума нет", - написал он в "Фейсбук".

Чернев сообщил, что на заседание не явились следующие депутаты:

* Абрамович И.А. (ОПЗЖ)

* Холодов А.И. (СН)

* Палица И.П. (За будущее)

* Николаенко А.И. (Родина)

* Репина Е.А. (СН)

* Герега А.В. (За будущее)

* Леонов А.А. (СН)

* Устенко А.А. (СН)

* Володина Д.А. (СН)

* Казак Т.Р. (ОПЗЖ)

* Кулинич А.И. (Довіра)

* Ляшенко А.А. (СН)

* Солод Ю.В. (ОПЗЖ)

* Южанина Н.П. (ЕС)

* Васильченко И. (Голос, потому что лежит в больнице).

Нардеп просит "помочь отыскать без вести пропавших" коллег и убедить их приехать на работу в комитет.