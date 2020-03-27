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НБУ перечислит в госбюджет-2020 42,7 млрд грн прибыли за 2019г, на 2 млрд грн больше плана
13:21 27.03.2020 |
Национальный банк намерен перечислить 42,7 млрд гривен своей прибыли в госбюджет после утверждения годового отчета Советом Нацбанка, в то время, как отмечается, что инфляция сохраняется на низком уровне.
Об этом сообщила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.
"Мы вчера утвердили наш годовой отчет и все материалы уже переданы Совету НБУ. Мы ожидаем, что на следующей неделе Совет утвердит объемы прибыли к распределению, - сказала она.
Рожкова отметила, что в госбюджет будет перечислено 42,7 млрд, что на 2 млрд больше, чем было предусмотрено в госбюджете.
График перечисления данных средств будет согласован с Министерством финансов.
Как сообщали Українські Новини, НБУ снова начал продавать валюту для сдерживания курса гривны. Нацбанк продал на межбанке $11 млн.
Также НБУ намерен провести очередной аукцион по обмену безналичных долларов на наличные 30 марта.
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