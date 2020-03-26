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В Украине работают около 75% филиалов всех банков - НБУ
15:50 26.03.2020 |
Около 75% всей филиальной сети банков продолжает работать, приостановлена работа только тех отделений, которые находятся в закрытых из-за карантина зданиях, и тех, которые почти не имеют клиентов.
Об этом сказала первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.
"Количество клиентов в отделениях сократилось в разы. Некоторые банки уже прислушались к рекомендациям НБУ - разрешают вход только в защитных масках и проверяют температуру посетителям. «Опорные» отделения банков работают. Приостановлена работа только отделений в закрытых из-за карантина зданиях, и тех, которые почти не имеют клиентов. Около 75% всей филиальной сети банков продолжает работать", - говорится в сообщении.
В Нацбанке отметили, что банкоматы достаточно пополнены наличными. Проблем с работой нет, а ликвидности достаточно.
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