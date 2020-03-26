Финансовые новости
- |
- 26.03.20
- |
- 08:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нацбанк отложил требование к формированию буфера капитала для банков
17:32 25.03.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) отложил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала и буфера системной важности.
Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №37 от 24 марта и вступает в силу с 26 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Принятое решение позволит банковской системе Украины в период нестабильности на мировых рынках и введения в стране карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), обеспечивать стабильное функционирование и кредитную поддержку экономики", - отмечается в сообщении.
В частности, оно предусматривает отсрочку требований соблюдения буфера консервации капитала, который банки должны поэтапно формировать с 1 января этого года в размере 0,625% от основного капитала и постепенно увеличить его размер до 2,5% до 1 января 2023 года.
Также отсрочено формирование буфера системной важности, размер которого определяется в соответствии с уровнем системной важности банка. Ранее системно важные банки должны были начать выполнять требование соблюдения такого буфера с 1 января 2021 года.
"Несмотря на отсрочку требований по соблюдению буферов, банкам необходимо сохранять имеющийся запас капитала для обеспечения собственной устойчивости и покрытия возможных потерь. Поэтому Национальный банк рекомендует воздержаться от распределения капитала на выплату дивидендов пока эффект от последствий ограничений, вызванных распространением коронавирусной болезни можно будет оценить подробнее", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось, ранее НБУ ввел требование к формированию буфера капитала для банков с целью создания запаса, который банки накапливают во время экономического роста для компенсации возможных потерь в случае спада в экономике.
Буфер формируется теми же инструментами, что и основной капитал банков. Это означает, что с учетом требований к формированию буфера, значение показателя норматива достаточности основного капитала по состоянию на начало 2020 года должен составлять минимум 7,625%.
Согласно данным на 1 марта 2019 года, все платежеспособные банки имеют достаточно капитала, чтобы обеспечить соблюдение требований по формированию буфера консервации капитала на уровне 0,625%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В оппозицию и обратно. Зачем Тимошенко опять подставляет плечо Зеленскому
|Совета по Донбассу пока не будет
|Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней до 24 апреля – Шмыгаль
|Коронавирусный феодализм: Как эпидемия и олигархи сделают Зеленского слабым в регионах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 26 марта дешевеет после роста до двухнедельного максимума
|Доллар дешевеет 26 марта в ожидании статистики по безработице в США
|Биржи АТР 26 марта не показывают определенной динамики на новостях из США
|Индексы США 25 марта закрылись в основном слабым ростом на фоне общей коррекции
|Нацбанк воздержался от продажи валюты на межбанке второй день подряд
|НБУ 25 марта обменял $130 млн наличной валюты на безналичную
|Нацбанк отложил требование к формированию буфера капитала для банков
Это интересно
|Aston Martin показал первый за последние 50 лет самостоятельно разработанный двигатель
|В распоряжении исследователей коронавируса оказались беспрецедентные вычислительные мощности
|Aston Martin выпустит ещё несколько кроссоверов
|OneWeb запустила с Байконура десятки спутников. Они обеспечат доступ к интернету
|Появилось первое изображение нового логотипа Nissan
|Доказано исследованием: водителю безопаснее курить марихуану, чем пользоваться Android Auto и Apple CarPlay
|Intel представила самый мощный нейроморфный процессор