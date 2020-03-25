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Fitch ухудшил прогноз для украинских банков из-за распространения коронавируса
17:06 25.03.2020 |
Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цен на нефть, является отрицательным фактором для банков Украины, России и соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении Fitch Ratings.
Международное рейтинговое агентство изменило прогноз для банковского сектора на "негативный" для семи из восьми рынков региона - Украины, России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Грузии. Для банковского сектора Узбекистана прогноз остался "стабильным".
"Степень давления на банки будет зависеть от масштабов и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальных экономик и внешнего финансирования (например, снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов), политических мер национальных властей и бизнес-профилей отдельных банков", - отмечается в сообщении.
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