Fitch ухудшил прогноз для украинских банков из-за распространения коронавируса

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цен на нефть, является отрицательным фактором для банков Украины, России и соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении Fitch Ratings.

Международное рейтинговое агентство изменило прогноз для банковского сектора на "негативный" для семи из восьми рынков региона - Украины, России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Грузии. Для банковского сектора Узбекистана прогноз остался "стабильным".

"Степень давления на банки будет зависеть от масштабов и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальных экономик и внешнего финансирования (например, снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов), политических мер национальных властей и бизнес-профилей отдельных банков", - отмечается в сообщении.