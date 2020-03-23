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АНАЛИТИКА

Банки изменили свою работу из-за коронавирусного карантина

Украинская банковская система перестроила свою работу из-за коронавируса SARS-CoV-2 и карантина, введенного в стране с 17 марта по 3 апреля, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Что же изменилось в работе крупнейших учреждений рынка.

ПриватБанк проводит регулярную уборку с использованием дезинфицирующих средств в 1900 отделениях, офисах и транспортных средствах. В отделениях установлена ​​дополнительный санитарный час с 12:30 до 13:30, а работа в выходные ограничена. Банк рекомендует клиентам отделений ждать своей очереди на свежем воздухе. Сотрудники банка, которые не задействованы в поддержании критически важных сервисов и обслуживании клиентов, перешли на дистанционный режим работы.

ПриватБанк продолжит действие карточек для выплат (зарплатные, пенсионные, социальные карты) на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

С 18 марта ПриватБанк не продает наличную валюту, а лишь проводит безналичные валютообменные операции физлиц в онлайн-банкинге Приват24 и сети терминалов самообслуживания. Наличную валюту в кассах могут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу. Дефицит вызван остановкой импорта авиационным транспортом банкнот долларов США.

Ощадбанк ввел санитарный час и дополнительную дезинфекцию рабочих мест, помещений отделений, касс пересчета, инкассаторских автомобилей. Банк также признал наличие дефицита наличной иностранной валюты.

Для очередей введены отдельные правила: нужно дождатся своей очереди на улице, если в отделении уже находится 3-5 посетителей; нужно соблюдать дистанцию ​​минимум 1 м от присутствующих; обрабатывать руки дезинфицирующими средствами и не ходить в банк в болезненном состоянии.

Отдельное заявление банк сделал относительно внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Несмотря на закрытие КПВВ из-за введения карантина, все социальные выплаты и пенсии будут начислять. На этот период временно отменяется необходимость подтверждать пребывание гражданами ВПЛ на подконтрольной правительству Украины территории. С 17 марта на период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением COVID-19, расходные операции по текущему счету ВПЛ в Ощадбанке не будут блокироваться, если владелец счета не прошел физическую идентификацию.

Укрэксимбанк ввел технические перерывы для санитарной обработки помещений. Банк до «стабилизации ситуации в стране и решения вопроса по обеспечению банковской системы достаточным объемом наличной иностранной валюты» продает валюту только для безналичных операций: пролонгация депозитов; покупка валюты для размещения депозита на 3 месяца и более, для пополнения текущих/карточных счетов; перевод средств в иностранной валюте на счета клиентов.

Получение переводов по международным системам переводов MoneyGram и Western Union (при временном отсутствии в кассе суммы наличной иностранной валюты, достаточной для выплаты перевода) возможно при условии зачисления суммы перевода на текущий/карточный счет клиента в иностранной валюте, или выплаты перевода в национальной валюте по курсу банка, установленному на день совершения операции.

Укргазбанк оставил работать все отделения в штатном режиме и без каких-либо ограничений для клиентов. Все помещения банка регулярно дезинфицируются, посетители проверяются на повышенную температуру и обеспечиваются средствами дезинфекции рук, а сотрудники банка обеспечены средствами индивидуальной защиты. Большинство отделений оборудована устройствами для дезинфекции наличности.

С 19 марта во всех отделениях Райффайзен Банка Аваль вводится режим обслуживания по предварительной записи через Информационный центр банка: для частных клиентов телефон - 0800500500; бизнес-клиентов - 0800505045; премиум-клиентов - 0800500500 или через персонального менеджера.

Отделения работают в городах с 10:00 до 16:00 с перерывом 13:00-14:00, в районных центрах (менее 50 тыс. населения) 9:00 до 15:00 с перерывом 12:00-13:00. Банк проводит дополнительные технические перерывы для дезинфекции и проветривания помещений. 20 марта не работало только 4 отделения.

Банк принял решение о частичном переходе на режим дистанционной работы с сохранением непрерывности всех операционных процессов. Большая часть персонала подразделений поддержки банка переведена на удаленную работу. Количество работников, которые должны работать в отделениях, значительно уменьшена. Отменены командировки, встречи. В отделениях делают перерывы для проветриваний и дезинфицирующих уборок, сотрудники обеспечены дезинфицирующими средствами, защитными масками.

На период карантина банк приостановил продажу валюты в кассах банка, рекомендует покупку онлайн. Но в кассе можно получать наличные со своих счетов, значительные суммы необходимо будет заказать предварительно.

Альфа-Банк с 17 марта приостановил работу 45 отделений в Гайвороне, Знаменке, Каменец-Подольском, Киеве, Львове, Запорожье, Николаеве, Одессе, Полтаве, Тернополе, Ужгороде, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черновцах. Временно приостановлена ​​работа отделений по субботам и работа послеоперационных касс (клиенты банка смогут проводить кассовые операции до 17:00).

Из-за отсутствия поставок банкнот иностранной валюты в Украину, Альфа-Банк прекратил продавать и выдавать клиентам наличную валюту, но продолжил ее покупать через кассы. Физлица могут купить валюту онлайн. Выдача наличного доллара с клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных) временно приостановлена. Операции с наличным евро и гривной - без ограничений. Банк добавил в мобильный банкинг опцию конвертации долларов в евро, которые можно снять в кассе.

С 18 марта ПУМБ временно прекратил рассмотрение новых заявок на оформление кредитов наличными и кредитных карт с целью уменьшения количества посетителей отделений и минимизации контактов.

Банк призывает посетителей отделений соблюдать дистанцию ​​не менее 1 м от других, а в зоне самообслуживания 24/7 может находиться только 1 человек. Если в отделении более 3-5 клиентов, банк просит других ожидать свою очередь на улице на безопасном расстоянии.

На период с 18 марта по 5 апреля предельное время работы отделений в будние дни составляет 18:00 (работа с клиентами и кассовое обслуживание - 17:30) перерыв - 13:00 - 14:00. Банк ежедневно дезинфицирует помещения и отделения, следит за состоянием здоровья сотрудников, делает перерывы в работе отделений для профилактических мероприятий: в 11:00-11:15 и в 16:00-16:15. Суббота и воскресенье - выходные дни.

График отделений с режимом работы 8:00-17:00 и 8:30-17:30 не меняется, но устанавливается фиксированное время перерыва - с 13:00 до 14:00; через каждые 2 часа работы перерыв 15 минут для санитарных мероприятий. В связи с прекращением деятельности метрополитена, в отделениях Киева работа в будние дни с 10:00 до 16:00 (кассовое обслуживание - до 15:30) без фиксированного перерыва; через каждые 2 часа работы делается перерыв 15 минут для санитарных мероприятий. Выходные дни - суббота, воскресенье.

Укрсиббанк с 17 марта ввел временные ограничения на допустимое количество одновременного пребывания клиентов в помещении отделений: от 3 до 5 человек в зависимости от размера помещения. С 18 марта все отделения работают с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота, воскресенье - выходные дни.

ОТП Банк изменил с 17 марта по 3 апреля график работы отделений: работа с клиентами с 09:00 до 17:00, операционная касса - с 9:30 до 16:00. Не будут работать дневные кассы продленного дня и кассы в послеоперационное время. Отделение «Набережное» в Киеве в этот период будет работать с 10:00 до 17:00.

Креди Агриколь Банк во всех отделениях ввел санитарный час в период с 13:00 до 14:00 ежедневно. На этот период отделение закрывается для клиентов, проводятся мероприятия по его дезинфекции, проветриванию, в отделениях есть санитайзер и введен контроль очереди с ожиданием вне банка.

Отменяется послеоперационная работа отделений: все отделения будут работать с клиентами с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Временно закрыты с 19 марта на период карантина 17 отделений. Но 85% отделений работают в стандартном режиме, в городах присутствия минимум одно отделение.
 

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