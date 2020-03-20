В 2019 году объем инвестиций в блокчейн-компании упал на 33%

Согласно новому отчету компании CB Insights, объем венчурного финансирования в блокчейн-компании в минувшем году сократился на треть с $4,2 млрд до $2,8 млрд, при этом число сделок уменьшилось лишь с 822 до 807.

В компании объясняют выявленную разницу высокой базой 2018 года. В тот год закрылось сразу несколько заключенных соглашений на последней стадии венчурного финансирования. Например, продажа акций Bitmain на $400 млн, привлечение Coinbase $300 млн по итогам раунда финансирования Серии E, а также получение Hyperchain $234 млн в рамках Серии B.

2019 год в этом отношении оказался богат только на сделки Ripple и Figure, которые в раундах финансирования Серии C привлекли $200 млн и $103 млн соответственно.

В географическом аспекте повысилась доля сделок, заключенных с компаниями из Китая. В 2019 году их число выросло на 22%, в то время как с участием компаний из США сократилось на 31%. Подобная тенденция прослеживается на протяжении последних пяти лет.

Инвестиции в корпоративные решения на блокчейне по-прежнему составляют меньшую величину из общего объема - из $2,8 млрд на них пришлось только $434 млн. Криптовалютные компании получили $2,35 млрд.



