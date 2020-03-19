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НБУ планирует временно отменить тарифы в СЭП и снизить на интерчейндж
11:16 19.03.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) планирует временно отменить тарифы в Системе электронных платежей (СЭП) НБУ, а также снизить тарифы на межбанковскую комиссию интерчейндж, которую банки платят друг другу, обслуживая не своих клиентов, сообщил замглавы НБУ Сергей Холод во время совещания центробанка с топ-менеджерами крупнейших украинских банков 18 марта.
"В условиях карантина мы должны работать в направлении дистанцированности и онлайн. Необходимо сделать безналичные платежи дешевле, чем наличные", - цитирует Холода пресс-служба НБУ.
Он отметил, что снижение интерчейнджа должно осуществляться административным путем.
Холод напомнил, что регулятор до мая планирует бесплатно поддерживать банки безопасными с точки зрения коронавируса наличными.
Согласно сообщению, в совещании, которое в условиях карантина проходило в формате конференц-звонка, приняли участие все члены правления НБУ, представители более 50 банков и представители банковских ассоциаций.
Уточняется, что в период карантина из-за коронавируса, НБУ будет проводить такие тематические совещания с банковским сообществом в онлайн-формате не реже, чем раз в 10 дней.
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