Минфин предлагает не менять руководство госбанков во время карантина

Министр финансов Украины Игорь Уманский предлагает рекомендовать органам управления государственных банков на период карантина воздержаться от смены руководства этих финучреждений.

Как заявил министр в ходе заседания Кабинета министров, речь прежде всего о государственных банках, но такое решение может быть целесообразным и для других государственных компаний стратегической важности.

"Сейчас есть угроза, что определенные группы лиц могут создать неуправляемую ситуацию в определенных стратегически важных структурах",- сказал Уманский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, предложил министру подготовить проект соответствующего решения.

"Сделайте предложения совместно с Министерством юстиции относительно кадровой защиты работников и руководителей государственной финансовой системы на время введения карантина в Украине", - сказал глава правительства.

Справка УНИАН. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших в Украине по объему активов фунучреждениями - "ПриватБанком", "Укрэксимбанком", "Ощадбанком" и "Укргазбанком".

5 марта наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" объявил конкурсный отбор на пост главы правления финучреждения, поскольку Андрей Пышный занимает пост главы правления "Ощадбанка" с марта 2014 года, а согласно действующему законодательству, срок его полномочий составляет 5 лет.

16 марта наблюдательный совет "Укрэксимбанка" по результатам конкурса назначил на должность главы правления финучреждения Евгения Мецгера. Его предшественник Александр Гриценко в ноябре прошлого года был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в создании преступной организации и злоупотреблении служебным положением. Гриценко выпустили под залог в 3 млн грн.