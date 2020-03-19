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Минфин предлагает не менять руководство госбанков во время карантина
20:49 18.03.2020 |
Министр финансов Украины Игорь Уманский предлагает рекомендовать органам управления государственных банков на период карантина воздержаться от смены руководства этих финучреждений.
Как заявил министр в ходе заседания Кабинета министров, речь прежде всего о государственных банках, но такое решение может быть целесообразным и для других государственных компаний стратегической важности.
"Сейчас есть угроза, что определенные группы лиц могут создать неуправляемую ситуацию в определенных стратегически важных структурах",- сказал Уманский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, предложил министру подготовить проект соответствующего решения.
"Сделайте предложения совместно с Министерством юстиции относительно кадровой защиты работников и руководителей государственной финансовой системы на время введения карантина в Украине", - сказал глава правительства.
Справка УНИАН. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших в Украине по объему активов фунучреждениями - "ПриватБанком", "Укрэксимбанком", "Ощадбанком" и "Укргазбанком".
5 марта наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" объявил конкурсный отбор на пост главы правления финучреждения, поскольку Андрей Пышный занимает пост главы правления "Ощадбанка" с марта 2014 года, а согласно действующему законодательству, срок его полномочий составляет 5 лет.
16 марта наблюдательный совет "Укрэксимбанка" по результатам конкурса назначил на должность главы правления финучреждения Евгения Мецгера. Его предшественник Александр Гриценко в ноябре прошлого года был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в создании преступной организации и злоупотреблении служебным положением. Гриценко выпустили под залог в 3 млн грн.
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