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Ликвидность банковской системы находится на очень высоком уровне - НБУ
11:04 18.03.2020 |
Ликвидность банковской системы находится на очень высоком уровне, поскольку в банках сосредоточено 10 миллиардов долларов депозитов физических лиц, а на корсчетах украинских банков в зарубежных банках около 8 миллиардов долларов.
Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.
"Этого запаса ликвидности, безусловно, хватит, чтобы удовлетворить любые потребности физических лиц относительно снятия наличности", - сказал он.
При этом Чурий призвал население и бизнес быть партнерами и не паниковать.
"Национальный банк на страже финансовой стабильности", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк утром 17 марта констатировал нехватку наличной валюты в кассах банков, в то время как на корсчетах финучреждений сосредоточено 8 миллиардов долларов безналичной валюты.
16 марта НБУ продал на межбанковском валютном рынке 238 миллионов долларов США. На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов.
По оценкам НБУ, повышенный спрос на валюту обусловлен ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.
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