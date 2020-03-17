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НБУ отсрочит введение буферов капитала и стресс-тестирование банков
13:56 17.03.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) отсрочит стресс-тестирование банков и введение буферов капитала, в частности, буфера консервации капитала и буфера системной важности, в рамках мероприятий по поддержке финансовой системы для минимизации потенциального негативного воздействия введенных в связи с коронавирусом ограничений, сообщается на сайте регулятора во вторник.
Нацбанк уточнил, что банки при этом должны будут выполнять минимальные требования достаточности и регулятивного капитала.
Согласно сообщению, в рамках соответствующих мероприятий, центробанк также будет поддерживать ликвидность банков стандартными инструментами рефинансирования и сохранит присутствие на валютном рынке Украины, согласно Стратегии валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы.
Кроме того, регулятор планирует проводить постоянный мониторинг тенденций развития финансового сектора, в частности показателей ликвидности и качества кредитного портфеля банков.
Центробанк отметил, что дополнительно при необходимости для поддержки финансовой системы он готов снизить норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте и временно уменьшить минимальный уровень LCR.
Уточняется, что Нацбанк, в случае необходимости, также может объявить внеочередные тендеры по поддержке ликвидности и расширить критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.
Согласно сообщению, банкам также предлагается воздержаться от распределения прибыли за выплату дивидендов минимум до июля текущего года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.
"Банковская система Украины на сегодня достаточно устойчива, капитализирована и имеет значительный запас ликвидности – объем корсчетов банков и остатков по депозитным сертификатам составляет более 210 млрд грн. Следовательно, она продолжает стабильно работать и предоставлять услуги клиентам", – подчеркнул Нацбанк.
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