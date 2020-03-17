Украинские банки переходят в режим чрезвычайного положения

Национальный банк предоставил рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины.

Банкам рекомендовано:

- обеспечить бесперебойную работу всех дистанционных систем обслуживания и контакт-центров;

- снизить тарифы на дистанционные и безналичные услуги для поощрения населения к их использованию;

- проводить разъяснительную работу с клиентами о преимуществах использования дистанционных сервисов и безналичных платежей.

Для сохранения здоровья работников банков и их клиентов предусмотреть:

- возможность дистанционной работы персонала на тех звеньях операционного процесса, где это возможно;

- четкий график работы банковских отделений с обязательными перерывами в течение дня на дезинфекцию и проветривание.

Об этом говорится в документе, который сегодня НБУ разослал всем банкам.

«Банковская система продолжает работать в обычном режиме, и такая ситуация будет сохраняться и в дальнейшем, в том числе и в регионах, в которых сегодня Верховная Рада ввела чрезвычайное положение», - успокаивает регулятор.

Нацбанк не ограничивает работу банков или проведения ими операций (выдача средств с депозитов, кредитов, обмен валюты).

«Финансовая система сегодня является достаточно устойчивой, имеет запас капитала и ликвидности. Поэтому крайне важно еще и преодоления вируса панических настроений », - отмечает центробанк.

НБУ призывает банки к проведению активных коммуникаций с клиентами для информирования о плане действий и разъяснения текущей ситуации. Особенно это касается бесперебойной работы банковской системы и предоставления финансовых услуг всем категориям клиентов.

Также НБУ призывает население соблюдать рекомендации ВОЗ и Минздрав и без необходимости не посещать банковские отделения, в том числе для снятия наличных со счетов, осуществление платежей или обмена валют, и избегать пользования наличными - как гривневой так и валютной, которая потенциально может быть носителем вируса .

«Советуем максимально переходить на безналичные расчеты, бесконтактные и мобильные платежи с помощью смартфонов и с использованием платежных карт», - пишет НБУ.