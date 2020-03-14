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Нацбанк определил перечень важнейших платежных систем
15:49 13.03.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине.
Как сообщает пресс-служба НБУ, распределение платежных систем по категориям важности осуществляется в соответствии с международными стандартами оверсайта, передает БизнесЦензор.
Так, по результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2019 году единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.
Перечень платежных систем, вошедших в категорию социально важных, также не претерпел изменений по сравнению с 2018 годом.
Статус социально важных платежных систем подтвердили пять платежных систем:
* "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;
* "Visa", Visa International Service Association, США;
* "Western Union", Western Union Financial Services Inc.США/Western Union Network, SAS, Франция;
* "FORPOST" (на сегодня - NovaPay), ООО "Пост Финанс";
* "Почтовый перевод", ПАО "Укрпочта".
В категории важных платежных систем по сравнению с 2018 годом одна платежная система "ИнтерПейСервис" (ПАО "Запорожсвязьсервис") потеряла статус важной платежной системы. Вместе с тем в эту категорию вошла платежная система "FLASHPAY" (ЧАО "Банк Фамильный").
Таким образом в категорию важных платежных систем вошли:
* "Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система";
* "MoneyGram", Money Gram Payment Systems Inc. США;
* "City 24", ООО "Финансовая Компания "Феникс";
* "FLASHPAY", ЧАО "Банк Фамильный";
* "RIA", Continental Exchange Solutions Inc, США;
* "INTELEXPRESS", АО "Микрофинансовая организация "Интелекспрес", Грузия.
В НБУ напомнили, что ко всем указанным организациям платежных систем, вошедших в категории важности, Национальный банк устанавливает ужесточенные требования в части управления и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системы управления рисками, окончательности расчетов, обеспечения киберстийкости и управления непрерывностью деятельности.
Кроме того, Национальный банк в январе 2020 года впервые установил порядок и критерии определения значимых операторов услуг платежной инфраструктуры.
По результатам мониторинга за 2019 год значимыми операторами услуг платежной инфраструктуры являются ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "ТАС ЛИНК".
К таким значимым операторам услуг платежной инфраструктуры НБУ также установлены повышенные требования по обеспечению непрерывности деятельности, основанные на международных стандартах оверсайта.
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