Отклонение курса на 10-15% потребует докапитализации почти всех банков – директор НАБУ

Отклонение курса гривни на 10-15% потребует дополнительной капитализации почти всех украинских банков, сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

"Если смотреть на цепочку последних событий - распространение коронавируса, распродажа расчетных активов, стремительное падение нефти, все это влечет дополнительные расходы для мировой экономики, это может привести к послаблению спроса на украинский экспорт… и отразиться на банковской системе. Если курс будет отклоняться где-то на 10-15%, почти каждый банк будет нуждаться в дополнительном капитале", – сказала она на презентации рейтинга финансового здоровья банков Международного центра перспективный исследований (МЦПИ) в Киеве в среду,

По словам эксперта МЦПИ Егора Кияна, одним из главных рисков возможного мирового кризиса являются валютные шоки.

"С одной стороны, есть интерес стейкхолдеров и части правительства, которая заинтересована в слабой гривне, что, в первую очередь, поможет быстро наполнить бюджет, а экспортерам – получить конкурентные преимущества на зарубежных рынках. Это давление ощущается, и ситуация такая, что расшатывание рынка и паника могут быть большими, чем кризис", – пояснил Киян.

Вместе с тем он напомнил, что государству в текущем году необходимо будет вернуть рекордное количество средств и сильная гривня будет способствующим фактором.

Кроме того, сказал Киян, повышение курса национальной валюты усложнит банкам прохождение стресс-тестов.

По словам эксперта МЦПИ, возможный кризис также может привести к неплатежеспособности заемщиков украинских банков, что увеличит нагрузку неработающих активов на банковскую систему.

"Сейчас мы видим, что, возможно, возникает кризисная ситуация… Мы также видим, что усилилось давление на Нацбанк", - оттметил Киян.

Согласно рейтингу финансового здоровья банков Украины по итогам 2019 года МЦПИ, Идея Банк сохранил первое место, на вторую позицию с четвертой поднялся Ситибанк, на третьей закрепился А-Банк (все - Киев).

Кроме того, на четвертое с пятого место поднялся государственный ПриватБанк, тогда как на пятое со второго опустился Универсал Банк (оба - Киев).

Последующие пять позиций в рейтинге заняли соответственно УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, банк "Кредит Днепр", ОТП Банк и Укрэксимбанк.

Как сообщалось, в Нацбанке Украины полагают, что текущая ситуация на валютном и денежно-кредитном рынках Украины сложилась под влиянием психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект.