Эксперты назвали блокчейн необязательной технологией для CBDC

Участники MIT Bitcoin Expo пришли к выводу, что центробанкам в создании государственных цифровых валют предстоит сделать непростой выбор между блокчейном и традиционной централизованной системой. Детали развернувшейся полемики раскрыли в The Block.

Спикеры отметили, что несмотря на более эффективную финансовую модель криптовалют, разработчикам еще предстоит снять опасения в таких проблемных зонах, как пропускная способность, конфиденциальность и совместимость.

По словам эксперта по технологиям МВФ Сони Давидович, центробанки зачастую не способны объективно оценить технологию и ее поставщиков, поэтому возникают опасения в передаче части работы на аутсорсинг, что влечет за собой дополнительные риски.

«Это самое слабое звено. CBDC не станет прямой копией криптовалют», - заключила она.

Давидович поддержал Боб Бенч, директор по исследованиям финтех в Федерального резервного банка Бостона. По его словам, биткоин обеспечивает интересную модель безопасности, но не пригоден для CBDC из-за низкой пропускной способности и скорости осуществления транзакций.

«Посмотрите на платежную систему Китая WeChat с ее 40 трлн транзакций за прошлый год, нужно нечто похожее, что не выйдет из строя», - предложил Бенч.

Все связующие элементы государственной цифровой валюты потенциально могут поставить под угрозу ее модель безопасности, предупредил чиновник. Помимо высоких стандартов в любых действиях рядовых граждан c CBDC нужно учесть даже процессы работы вышек мобильной связи и линий, к которым они подключены.

В итоге будущее CBDC представляется компромиссом между блокчейном и централизованной системой. «Вероятно, в итоге центробанки получат «гибрид», - к такому умозаключению пришел Роблех Али, научный сотрудник MIT Digital Currency Initiative и бывший менеджер по цифровым валютам в Банке Англии.

Али сомневается, что все ЦБ остановят выбор на одной и той же системе.

«Ключевым будет то, как они будут взаимодействовать друг с другом», - отметил он.

Несмотря на скепсис в отношении CBDC, основанных исключительно на DLT, трое экспертов согласились с тем, что государственные цифровые валюты необходимы для улучшения глобальной финансовой системы.

Давидович напомнила, что значительная часть населения в мире до сих пор не обладает доступом к банковским услугам. CBDC, по ее словам, может сыграть решающую роль в повышении финансовой доступности.

Выпуск CBDC сократит расходы на обработку физических счетов и уменьшит риск потенциальной монополии или искажения рынка от таких стейблкоинов, как Libra - считает экономист МВФ.

Али видит плюсы государственных цифровых валют и для развитых стран, поскольку они дают право требования по возврату депозита напрямую к центробанку. Цифровой счет в коммерческом банке может стать страховкой от кризиса, полагает научный сотрудник MIT.

В то же время предстоит проделать большую работу, чтобы понять: как управлять такой системой и что может произойти с банками, когда CBDC придут на смену фиату, заключил Али.

Напомним, группа, состоящая из центробанков Канады, Великобритании, Японии, Европейского союза, Швеции и Швейцарии, а также Банка международных расчетов, в апреле проведет первое совещание по разработке национальных цифровых валют.