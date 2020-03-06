Финансовые новости
- |
- 06.03.20
- |
- 23:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Объемы мошенничества с платежными картами сократились в 2 раза
22:45 06.03.2020 |
По итогам 2019 года убытки от незаконных действий с платежными карточками существенно уменьшились по сравнению с 2018 годом.
Об этом свидетельствует отчетность об убытках банков, держателей платежных карточек и торговцев от незаконных действий/сомнительных операций с платежными картами по 2019 год, полученная регулятором, передет БизнесЦензор со ссылкой на сообщение НБУ.
Как отмечает НБУ, количество и суммы убытков от мошенничества с картами существенно снизились
Так, за прошлый год сумма ущерба от незаконных действий с платежными карточками составила 0,0042% от общего объема всех операций с платежными карточками (в 2018 году - 0,0092%, в 2017 году - 0,0077%).
"То есть на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт в 2019 году лишь 42 грн приходилось на незаконные действия/сомнительные операции. Это вдвое меньше, чем в позапрошлом году", - подчеркивают в НБУ.
По данным регулятора, в среднем на одну незаконную операцию в 2019 году приходилось около 2 100 грн, что на 16% меньше, чем в 2018 году (2 500 грн). В целом количество незаконных действий с платежными карточками, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилась на треть - до 71,9 тыс. случаев (в 2018 году - 105,5 тыс. случаев).
При этом наибольшее количество незаконных действий с платежными карточками в 2019 году происходило в интернете - 41,4 тыс. случаев (58% от общего количества). Однако по сравнению с 2018 годом этот показатель уменьшился почти вдвое. Вместе с этим в прошлом году почти сравнялись по количеству и суммам незаконных действий операции с использованием банкоматов и оплаты в торговой сети.
"Для совершения незаконных действий с платежными карточками или их реквизитами мошенники чаще всего использовали метод социальной инженерии. Речь идет о введении в заблуждение граждан любыми способами для того, чтобы они разгласили свои персональные данные, реквизиты платежных карт, коды/пароли или осуществили перевод средств под психологическим влиянием на пользу мошенников", - констатируют в Нацбанке.
Так, в большинстве случаев преступники пытаются выдать себя за сотрудников банка или Национального банка (например, службы безопасности) и активно начинают выспрашивать личную информацию и другие данные.
"Национальный банк в очередной раз подчеркивает, что ни его представители, ни представители коммерческих банков никогда не звонят с подобными просьбами и не имеют потребности и полномочий запрашивать у граждан информацию относительно платежных карт, персональных данных и средств на счетах. Ни в коем случае не следует разглашать реквизиты платежных карт (срок действия, код CVС2/CVV2, ПИН-код и персональные данные, а также логин/пароль для входа в веббанкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной проверки подлинности и тому подобное", - подчеркивается в сообщении.
С целью предотвращения и противодействия мошенничеству Национальный банк рекомендует не отвечать на подозрительные телефонные звонки, а в случае сомнений - обращаться к банку-эмитенту платежной карты, контролировать платежи и переводы, а также проверять состояние своих счетов. Кроме того, стоит применять лимиты на проведение операций с использованием платежных карт, прежде всего в интернете, и пользоваться услугами sms-информирования о совершенных операциях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В тени величайшего лидера. Какую свинью может подложить Зеленскому Шмыгаль
|Рябошапку убрали: Какой российский сценарий для Зеленского готовят олигархи
|Виагра для рейтинга. Когда Зеленский отправит в отставку Кабмин Шмыгаля
|Возможно кто-то убедил президента, что Украине не нужен МВФ, - мнение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В НБУ утверждают, что не согласовали покупку Проминвестбанка
|Объемы мошенничества с платежными картами сократились в 2 раза
|Минфин отказался от аукциона по размещению ОВГЗ 10 марта
|Рынок офисов Киева в 2019г пополнился на 100 тыс. кв. м, в 2020г прогнозируется выход рекордных 250 тыс. кв. м
|Цены на строймонтажработы в Украине в январе возросли на 1,5% - Госстат
|Нацбанк из-за новых угроз продлил на год статус валютных ОВГЗ как безрисковых
|Иена растет к большинству основных валют 6 марта, достигла максимума к доллару США за полгода
Это интересно
|Новый Fiat 500 перешел на электротягу и сохранил ретро-дизайн
|В Украине раскупили электромобили Porsche еще до презентации
|Родстер Bacalar стал самой редкой и дорогой моделью Bentley
|Монетный двор Великобритании выпустил семикилограммовую золотую монету номиналом 7 000 фунтов
|Hyundai представил «пророческий» электрический концепт без руля
|Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11
|Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн