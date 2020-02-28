Сеть POS-терминалов в Украине в прошлом году выросла на 20%

За 2019 год сеть торговых платежных терминалов в Украине выросла почти на 20% до 333 тыс. штук.

Об этом в ходе презентации Национальной онлайн-платформы для предпринимателей малого и среднего бизнеса "Дія.Бизнес" сказала генеральный директор Mastercard в Украине Инга Андреева, сообщает корреспондент Укринформа.

"По результатам 2019 года, исходя из статистики Национального банка, 8 из 10 транзакций - это безналичные. Мы впервые пересекли границу в 50% в объемах безналичных операций в общем объеме операций. Теперь можно уверенно сказать, что Украина находится на уровне европейских и мировых трендов. Только 5 лет назад по всем операциям по карте безналичный расчет составлял лишь 25%. Также, мы закончили 2019 год с 333 тысячами POS-терминалов. Рост за 2019 год составило почти на 20% ", - сказала Андреева.

Как сообщал Укринформ, количество торговых POS-терминалов по состоянию на 1 января 2019 года составляет примерно 279 тысяч штук