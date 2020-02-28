Нацбанк с 2021г внедрит поэтапный вычет непрофильных активов из регулятивного капитала банков

Соответствующие нормы внесены постановлением правления НБУ от 27 февраля №22 "О внесении изменений в Инструкции о порядке регулирования деятельности банков", которое обнародовано на сайте центробанка и вступает в силу с 28 марта.
"Такие изменения активизируют работу банков по реализации непрофильных активов, которая высвободит ресурсы, необходимые для кредитования и осуществления других банковских операций", – отметила пресс-служба центробанка.
Уточняется, что соответствующим постановлением Нацбанк также уточнил порядок корректировки расчета регулятивного капитала на сумму неполученных начисленных доходов по ценным бумагам центральных органов исполнительной власти, эмитированных в иностранной валюте.