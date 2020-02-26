НБУ продлил время работы Системы электронных платежей

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) перейдет на расширенный регламент работы с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, расширенный режим предусматривает доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней в неделю (23/7).

"Такая новация даст возможность проводить чувствительные к времени платежи, а также способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам и росту доли безналичных расчетов", - отметили в НБУ.

В частности, регулятор определил следующие особенности расширенного регламента работы СЭП:

* участники СЭП смогут осуществлять межбанковский перевод средств через эту платежную систему с 01:00 до 24:00;

* в работе системы будет технологический перерыв в течение одного часа во время перехода на новый банковский день (с 00:00 до 01:00);

* участники СЭП будут самостоятельно принимают решения относительно регламента своего взаимодействия с платежной системой в круглосуточном режиме;

* регламент работы СЭП в период завершения отчетного года будет определен отдельным решением правления Национального банка Украины

Напомним, через Систему электронных платежей них платежей Национального банка Украины (СЭП) в 2019 году осуществлено 384 млн начальных платежей на сумму свыше 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и на 28% по сумме, чем в 2018 году (357 млн начальных платежей на сумму 25 трлн грн).