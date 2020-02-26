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За январь в неплатежеспособные банки поступило почти вдвое больше средств
12:36 26.02.2020 |
В неплатежеспособные банки за январь 2020 года поступило 657,5 млн грн, что почти вдвое больше, чем за январь 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
"В январе 2020 года поступления средств на счета неплатежеспособных банков составили 657,5 млн грн, что почти вдвое больше, чем в январе 2019 года (345,6 млн грн). От реализации активов этих банков за первый месяц 2020 года поступило 569,1 млн грн", - говорится в сообщении.
По объемам поступлений от продажи имущества лидировали: АО «ВТБ Банк» (170,5 млн грн), АО «Дельта Банк» (163,6 млн грн), ПАО «Банк «Финансы и кредит» (72,4 млн грн), ПАО «КБ «Надра» (54,9 млн грн), АО «КБ «Экспобанк» (32,1 млн грн).
За счет погашения кредитов банки в январе 2020 года получили 84,8 млн грн, аренды имущества - 3,6 млн грн. От погашения ценных бумаг средства в отчетный период не поступали.
Как сообщалось, в январе 2019 года от продажи активов поступления к неплатежеспособных банков составили 261,3 млн грн.
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