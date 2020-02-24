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С начала года банки получили 6,6 млрд грн прибыли
15:37 24.02.2020 |
В января 2020 года прибыль украинских банков составила 6,6 млрд грн, что на 22% больше, чем годом ранее.
«Доходы банков выросли на 12% до 22,6 млрд грн, тогда как расходы - на 8% до 16 млрд грн», - говорится в сообщении Национального банка.
Основными факторами стали высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы, считает регулятор.
Факторы роста банковской прибыли:
- рост чистых процентных доходов банков на 4% до 7,3 млрд грн;
- рост чистых комиссионных доходов банков на 11% до 3,5 млрд грн;
- положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи - 2,7 млрд грн;
- низкий объем отчислений банками в резервы - 1,3 млрд грн против 1,8 млрд грн в прошлом году.
Напомним, в 2019 году банковский сектор Украины установил исторический рекорд прибыльности почти 60 млрд грн.
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