НБУ упростил требования по обеспечению норматива LCR в инвалюте

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил требования по выполнению коэффициента покрытия ликвидностью (LCR) в иностранной валюте для банков, соотношение обязательств которых в иностранной валюте ко всем обязательствам составляет менее 5%.

Это закреплено постановлением правления НБУ №21 от 19 февраля 2020 года "О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине", которое обнародовано на сайте Нацбанка в четверг и вступает в силу с 20 марта.

Теперь, согласно внесенным изменениям, с 20 марта с банков снято обязательство обеспечивать соблюдение значения норматива LCR в иностранной валюте на уровне 100%.

"Такой подход снизит регуляторную нагрузку на банки, которые не работают с иностранной валютой", - поясняется в сообщении на сайте центробанка.

НБУ добавил, что уточнение требований по применению LCR в иностранной валюте учитывает рекомендации Базеля III и нормы европейского законодательства.

Коэффициент покрытия ликвидностью устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока средств из банка в течение 30 дней с учетом стресс-сценария. Норматив LCR установлен по всем валютам, а также отдельно по группе иностранных валют в размере 100%.

