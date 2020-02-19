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Mastercard заявила о работе над системой оплаты в транспорте по походке
18:00 18.02.2020 |
Компания Mastercard разрабатывает систему платежей, которая будет распознавать человека по ряду биометрических данных, таких как походка, мимика и сердцебиение. Об этом сообщил президент по кибернетическим и интеллектуальным решениям компании Аджей Бхалла в интервью изданию MаrketWatch.
«То, как вы держите телефон, у какого уха, каким образом ваши пальцы касаются кнопок - все это уникально. Мы исследовали сердцебиение, рисунок вен и походку для того, чтобы идентифицировать людей», - сказал Бхалла. По его словам, Mastercard работает с транспортными компаниями над технологией распознавания пассажиров.
Наиболее необычной технологией является распознавание по походке человека, утверждает MarketWatch. Для идентификации пассажиров будут использоваться камеры, которые распознают человека на подходе к турникетам. Предполагается, что система соотнесет конкретного человека с его аккаунтом, привязанным к банковской карте, и пропустит его.
Еще одна технология, разработкой которой занимается Mastercard, - это распознавание человека по уникальному рисунку сосудов, которые находятся близко к поверхности кожи.
По словам Аджея Бхаллы, ритм сердцебиения каждого человека также уникален. «Человек может носить напульсник на запястье, который будет измерять пульс и проводить идентификацию», - пояснил топ-менеджер.
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