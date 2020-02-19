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Госбанки увеличили свою долю в банковской системе
16:37 18.02.2020 |
В течение IV квартала 2019 года доля государственных банков (с "ПриватБанком") в чистых активах выросла на 1,0 п. п. до 55,2%. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за февраль 2020 года.
По данным НБУ, общие активы банковского сектора возросли за IV квартал 2019 года на 5,7% до 1,98 трлн грн.
В течение квартала завершилось присоединение "Укрсоцбанка" к "Альфа-банку". На конец года платежеспособными были 75 банков.
Доля государственных банков в депозитах населения сократилась на 1,0 п.п. до 61,6%. Как отмечают в НБУ, частные банки три года подряд наращивают долю депозитов физических лиц.
В IV квартале концентрация в секторе усилилась - доля двадцати крупнейших банков в чистых активах выросла на 0,8 п.п. до 92,2%, что является самым высоким значением за последние 10 лет.
Отметим, в настоящее время государству принадлежат "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк" и банк "Расчетный центр".
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