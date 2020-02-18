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Еще 11 банков планируют присоединиться к программе «Доступные кредиты 5-7-9%»
17:30 17.02.2020 |
Совет Фонда развития предпринимательства рассмотрит заявки от 11 банков, которые могут присоединиться к государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9".
Об этом говорится в Отчете по выполнению Программы деятельности Кабинета Министров, сообщает Правительственный портал.
"В течение первой недели (3-7 февраля 2020 года) с момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с четырьмя банками: АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО КБ "ПриватБанк" и АО "Укрэксимбанк".
Еще 11 банков подали заявки на участие в программе, а именно: АО "Кредобанк", АО "ПУМБ", АО "Райффайзен Банк Аваль", АО "ОТП Банк", АО "Альфа-Банк" , АО "Правэкс-Банк", АО "Кредитвест Банк", АО АКБ "Львов", ПАО "Банк Восток", АО "Банк Альянс" и АО "МИБ", которые в ближайшее время будут рассмотрены Фондом", - говорится в сообщении.
По состоянию на 7 февраля 2020 года в рамках реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9% "АБ "Укргазбанк" выдал 13 кредитов и 172 заявки находятся на рассмотрении в банке, АО "Ощадбанк" выдало 1 кредит и на рассмотрении около 100 заявок, в АО КБ "ПриватБанк" на рассмотрении 1220 заявок, в АО "Укрэксимбанк" - 10 заявок.
Как сообщал Укринформ, правительство приняло постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля 2020 года. Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса. По предварительным оценкам, около 50 тыс. заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в этом году.
По информации министра финансов Оксаны Маркаровой, в бюджете заложено 2 млрд грн на финансирование государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
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