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Royal Bank of Scotland сменит название и стратегию
18:50 14.02.2020 |
Royal Bank of Scotland Group (RBS) объявил о планах сменить название на NatWest Group. Это часть новой стратегии банковского холдинга, владеющего RBS, NatWest, Ulster Bank и другими брендами. Она предполагает, что банк будет ориентироваться не только на интересы акционеров, но строить более устойчивый в долгосрочной перспективе, хотя и менее прибыльный бизнес.
Одна из новых целей в рамках этой стратегии - борьба с изменением климата. Банк хочет как минимум вдвое снизить влияние своей финансовой деятельности на климат к 2030 г. Для этого он, в частности, прекратит финансировать угольные проекты. Также банк значительно сократит размер инвестбанковского подразделения NatWest Markets, чтобы упростить бизнес.
Смена названия запланирована на этот год.
RBS был основан в 1793 г. Но его репутация сильно пострадала, когда банк перешел под контроль государства после финансового кризиса 2008 г. Его спасение обошлось налогоплательщикам в 45 млрд фунтов ($59 млрд), и правительству до сих пор принадлежит 62% акций банка. Но теперь для него начинается «новая эра», заявила гендиректор RBS Элисон Роуз.
Банк оставит бренд RBS для подразделений, которые его используют, поэтому их клиенты не заметят перемен. Он не планирует закрывать подразделения или сокращать сотрудников. Однако около 80% клиентов банка теперь обслуживает NatWest, к тому же репутация этого бренда не так пострадала во время и после кризиса. «Настал подходящий момент для того, чтобы дать всей группе название бренда, на который теперь приходится большая часть бизнеса», говорится в заявлении банка.
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