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Украинские банки в 2019г увеличили прибыль почти в три раза - до 60 млрд грн - Рожкова
12:00 13.02.2020 |
По предварительным данным украинские банки в 2019 году увеличили прибыль почти в три раза - до 60 млрд грн, сообщила первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.
"60 млрд грн. Прибыль банковского сектора в 2019 году по предварительным данным. Почти в три раза больше, чем годом ранее. Новый исторический рекорд", - написала она в Facebook в четверг.
"Разочарую критиков, это не сверхприбыли госбанков от ОВГЗ. Это реальная прибыль банковского сектора. Если посмотреть на процентный доход госбанков, то инвестированные ОВГЗ - это всего лишь 12%", - добавила Рожкова.
По словам первого замглавы НБУ, лидер по доходам - ПриватБанк, который увеличил прибыль в 2019 году в 2,7 раза - до 32 млрд грн. Уменьшилось количество убыточных банков - с 13 в 2018 году до шести в 2019 году. Показатель ROE украинских банков в 2019 году составил 34,2%. "Это выше, чем общеевропейский показатель - 7%, и выше, чем у стран-соседей: Венгрия - 18%, Румыния - 17%, Чехия - 16%. Более 10 украинских банков имеют показатель ROE более 30%", - сообщила Рожкова.
По ее словам, основные факторы роста прибыли банков - высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы, которые за год уменьшились вдвое с 24 млрд грн до 12 млрд грн. "Что нужно решить: повысить операционную эффективность Ощада (Ощадбанка - ИФ) и Укрэксимбанка. Новые наблюдательные советы должны этому помочь", - добавила она.
Рожкова сообщила, что высокие прибыли банков - временное явление: "Всегда будут такие высокие прибыли? Нет, благодаря замедлению инфляции процентные ставки будут снижаться, а значит, будет снижаться и процентная маржа банков. Кроме того, стремительное развитие технологий и небанковского сектора, стандарты раскрытия информации потребителям будут способствовать усилению конкуренции и будут требовать от банков более взвешенного подхода к формированию цены на продукты".
Как сообщалось, украинские платежеспособные банки по итогам 2018 года получили 21,7 млрд грн чистой прибыли, тогда как годом ранее чистый убыток банков был 26,5 млрд грн.
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