В Налоговой объяснили, могут ли ФОПы тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды

Физлица-предприниматели могут тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды только после уплаты налогов.

Такое разъяснение обнародовали на сайте информационно-справочного департамента Государственной налогов службы.

Отмечается, что ФОПы в соответствии с законодательством, имеют право использовать свою прибыль по своему усмотрению при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законодательством.

Напомним:

2 января 2020 года вступило в силу постановление Нацбанка, которое содержит прямой запрет на расходование средств из бизнес-счетов ФЛП на личные, не связанные с бизнесом, потребности.

Эта норма уже обсуждалась в августе 2019 года. Тогда в Нацбанке заявили, что она носит "технический уточняющий характер" и практически не содержит изменений для ФЛП.

"Действующие требования Инструкции уже и так предполагают, что физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую/независимую профессиональную деятельность, должно открыть в банке отдельные счета - для осуществления предпринимательской деятельности и для собственных нужд. Поэтому и сегодня физическое лицо-предприниматель может тратить средства из предпринимательского счета только для осуществления предпринимательской деятельности", - заявляли в Нацбанке.

16 января 2020 года Нацбанк остановил норму постановления, которым запрещается ФОПам тратить средства из бизнес-счетов на собственные, не связанные с бизнесом нужды.