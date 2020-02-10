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НБУ упростит выплату зарплаты в любом банке благодаря IBAN
19:06 10.02.2020 |
Национальный банк Украины подготовил проект изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте для оптимизации перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечают в НБУ, изменения связаны с введением в Украине международного номера банковского счета по стандарту IBAN.
"Теперь клиент банка (работодатель) получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам предприятия (организации, учреждения) с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе на счет, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору", - говорится в сообщении.
По данным НБУ, это даст возможность работающим гражданам реализовать право самостоятельно открывать счет в любом банке для получения заработной платы или вознаграждения за проделанную работу.
"Гражданин, а не работодатель, должен сам выбирать банк, обслуживающий его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы это право действительно реализовывалось. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", - отметил заместитель главы НБУ Сергей Холод.
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