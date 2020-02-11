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Неплатежеспособные банки задолжали НБУ 44 миллиарда рефинанса
07:53 10.02.2020 |
Задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования Нацбанка составляет 44 млрд грн.
Об этом UBR сказал начальник управления комплексных проектов юридического департамента Национального банка Виктор Курцев.
"За прошлый год было возвращено примерно 3,5 млрд грн, которые были когда-то выданы для рефинансирования Национальным банком. Это все, в частности, стало результатом претензионно-исковой работы реализации залогового имущества ... На данный момент только среди неплатежеспособных банков примерно 44 млрд грн задолженности, которая еще остается непогашенной в отношении Национального банка", - сказал Курцев.
Как известно, Национальный банк в 2019 году получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 3,6 млрд грн, что на 960 млн грн больше, чем в 2018 году. Больше всего средств получено от реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам - 1,73 млрд грн и объектов недвижимого имущества - 297,8 млн грн.
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