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Систему PayPal пока не интересует Украина как рынок - Дубилет
08:30 07.02.2020 |
Международная платежная система PayPal пока не работает в Украине, поскольку не видит перспектив.
Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью Общественному.
"Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal здесь работать. Проблема в том, что Украина - неинтересный для них рынок", - сообщил он.
По мнению Дубилет, пока нет никаких препятствий для PayPal с точки зрения украинского регулирования и законодательства.
"Судя по всему, он (PayPal - ред.) просто не видит достаточно для себя потенциала", - сообщил Дубилет.
Министр добавил, что Украине нужно расти экономически, чтобы стать "привлекательной" для PayPal. Также Дубилет считает, что со временем PayPal обязательно заработает в Украине.
Как сообщалось, PayPal - международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском. Сейчас это самый распространенный в мире способ расчетов в Интернете. Они могут осуществляться в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах, китайских юанях, швейцарских франках и еще в десятках других валют.
PayPal используют более 230 миллионов человек в 190 странах. Деньги пользователей, введенные в PayPal, хранятся на счетах в банке Wells Fargo. Штаб-квартира компании расположена в Калифорнии. Одним из соучредителей сервиса был американский программист украинского происхождения Максимилиан Левчин.
В отличие от большинства других электронных платежных систем, PayPal работает с настоящими деньгами, а не "титульными знаками". Для мгновенного пополнения и вывода средств PayPal предлагает прикрепить к счету в системе банковскую карту или счет.
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