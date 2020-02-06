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НБУ выявил подозрительные операции клиентов банков на десятки миллиардов
11:52 06.02.2020 |
Национальный банк Украины в 2019 году предоставил правоохранительным органам сведения о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным пресс-службы, за 2019 год в правоохранительные органы направлено по результатам:
* проверок по вопросам финансового мониторинга - 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 29,2 млрд грн, 98,0 млн долларов,
* валютного надзора - 18 листов крупномасштабные операции клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 1,4 млрд грн, 1,12 млрд долларов, 51,1 млн евро, 69,6 млн российских рублей, 48 млн злотых
В то же время в течение 2019 года направлено четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также на основании статьи 9 закона Украины "О борьбе с терроризмом" - один лист в Службу безопасности Украины.
По данным пресс-службы, в основном предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения и др.
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