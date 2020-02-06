Платёжный сервис WhatsApp Pay выйдет за пределы Индии

Около двух лет назад компания Facebook запустила в тестовом режиме платёжную систему WhatsApp Pay, работающую, как несложно догадаться, в рамках мессенджера WhatsApp.

Услуга была доступна только в Индии, причём далеко не всем, хотя тестеров насчиталось несколько миллионов. И вот теперь глава Facebook заявил, что в ближайшие шесть месяцев WhatsApp Pay станет доступен не только всем жителям Индии, но и в других странах. В каких именно, пока данных нет.

При этом основатель Telegram Павел Дуров продолжает настаивать на том, что использование WhatsApp опасно из-за проблем с утечками конфиденциальных данных.