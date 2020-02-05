Сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ в 2019г выросла на 8,23%

Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 января 2020 года составила 474,44 млрд грн, что на 8,23% больше, чем на 1 января 2019 года (438,35 млрд грн), говорится в сообщении ФГВФЛ на сайте.

Согласно сообщению, за последний месяц 2019 года общая сумма вкладов выросла на 11,52 млрд грн, или на 2,5% (по состоянию на 1 декабря 2019 года вкладчики держали в банках 462,92 млрд грн )

Из общей суммы депозитов физлиц вклады в гривне составили на 1 января 2020 года 279,48 млрд грн, в иностранной валюте - 194,96 млрд грн.

Полностью защищены вклады (в размере до 200 тыс. грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями ФГВФЛ полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.

В структуре вкладчиков доля вкладчиков - физлиц-предпринимателей составляет 3%, а общая сумма их вкладов на 1 января 2020 составила 32,4 млрд грн (6,8% от общей суммы вкладов).

По состоянию на 1 января 2020 года участниками ФГВФЛ являются 74 банка. Общая сумма аккумулированных ФГВФЛ средств составляла 11,7 млрд грн.

