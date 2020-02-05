Финансовые новости
- |
- 05.02.20
- |
- 02:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ в 2019г выросла на 8,23%
15:52 04.02.2020 |
Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 января 2020 года составила 474,44 млрд грн, что на 8,23% больше, чем на 1 января 2019 года (438,35 млрд грн), говорится в сообщении ФГВФЛ на сайте.
Согласно сообщению, за последний месяц 2019 года общая сумма вкладов выросла на 11,52 млрд грн, или на 2,5% (по состоянию на 1 декабря 2019 года вкладчики держали в банках 462,92 млрд грн )
Из общей суммы депозитов физлиц вклады в гривне составили на 1 января 2020 года 279,48 млрд грн, в иностранной валюте - 194,96 млрд грн.
Полностью защищены вклады (в размере до 200 тыс. грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями ФГВФЛ полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.
В структуре вкладчиков доля вкладчиков - физлиц-предпринимателей составляет 3%, а общая сумма их вкладов на 1 января 2020 составила 32,4 млрд грн (6,8% от общей суммы вкладов).
По состоянию на 1 января 2020 года участниками ФГВФЛ являются 74 банка. Общая сумма аккумулированных ФГВФЛ средств составляла 11,7 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Клинч Путина и Эрдогана: Чему обострение в Сирии учит Украину
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин внес в Раду законопроект о частичной приватизации Нафтогаза, Укрзализныци и Укрпошты
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Снижение ставок на аукционах ОВГЗ почти остановилось, продажи снизились до 2,3 млрд грн
|В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м
|Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в январе 2020 года составила 27 923 грн./кв.м
|Депозитные ставки для физлиц 04.02.20
|Сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ в 2019г выросла на 8,23%
|Доллар укрепляется к иене 4 февраля, фунт стерлингов растет на статданных
Это интересно
|Долю в Aston Martin выкупает канадский миллиардер
|Facebook изменит принцип блокировки контента
|Европарламент проголосовал за единую зарядку для мобильных устройств
|Seat Leon четвертого поколения: новый дизайн и гибридные силовые установки
|Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей
|Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
|ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах