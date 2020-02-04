Нацбанк упростил доступ к банковской тайне для силовых структур

Национальный банк Украины расширил перечень раскрываемой информации, содержащей банковскую тайну, для органов прокуратуры, Службы безопасности, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщается на сайте НБУ, регулятор обновил порядок раскрытия банковской тайны в соответствии с изменениями в законодательство по поводу конфискации незаконных активов у чиновников.

Согласно этим изменениям, раскрытие банками информации допустимо по письменному требованию указанных государственных структур без решения суда не только относительно операций конкретного клиента банка за конкретный промежуток времени, а и с указанием контрагентов, даже если их счета открыты в других банках.

Сообщается, что изменения вступают в силу сегодня, 4 февраля.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 31 октября 2019 года приняла президентский закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов.