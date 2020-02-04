Суд окончательно подтвердил законность отмены регистрации платежной системы «24nonstop» - НБУ

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Национального банка, подтвердив законность решения регулятора об исключении внутригосударственной платежной системы «24nonstop» из реестра платежных систем.

Как сообщается на сайте НБУ, в 2015 году регулятор по результатам проверки установил, что платежная организация системы «24nonstop» - компания «Ай Ти Финанс» - не остановила операции по переводу средств на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в связи с чем было принято решение о прекращении перевода средств в системе "24nonstop".

Поскольку компания «Ай Ти Финанс» не выполнила данное решение, в феврале 2016 года Нацбанк решил исключить систему "24nonstop" из реестра платежных систем.

Не согласившись с решениями НБУ, компания «Ай Ти Финанс» обратилась в суд и получила решение в свою пользу в Окружном административном суде Киева, а также в Шестом апелляционном административном суде, однако Нацбанк подал кассационную жалобу в Верховный Суд.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в феврале 2016 года исключил из Реестра платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры внутригосударственную платежную систему «24nonstop», а также отозвал лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов у финансовой компании «Ай Ти Финанс».