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FT: Citigroup уволила успешного трейдера за кражу еды из столовой
23:11 03.02.2020 |
Citigroup отстранила от должности старшего лондонского трейдера Параса Шаха в связи с обвинениями в краже еды из столовой. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех людей, знакомых с ситуацией.
Шах покинул свой пост в январе, за несколько недель до выплаты бонусов топ-менеджерам. Он руководил торговлей облигациями спекулятивного уровня в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
По информации собеседников издания, Шах был успешным трейдером и пользовался уважением среди коллег.
Citigroup и Шах отказались от комментариев.
Издание отмечает, что это не первый случай, когда финансовые организации в Великобритании строго наказывают специалистов за подобные проступки. В 2016 гогу японский Mizuho Bank уволил одного из своих лондонских банкиров, когда тот снял деталь с велосипеда коллеги. А в 2014 году британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) запретило бывшему управляющему инвесткомпании BlackRock Джонатану Барроузу занимать высокие должности в финсекторе в связи с тем, что он несколько лет не оплачивал полностью проезд на пригородном поезде.
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