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Кредиторы неплатежеспособных банков в 2019г получили более 10 млрд грн - ФГВФЛ
16:27 31.01.2020 |
Кредиторам неплатежеспособных банков в 2019 году были погашены требования на общую сумму 10 млрд 135,17 млн грн, сообщил Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на своем сайте.
Согласно сообщению, в том числе, 12,99 млн грн получили кредиторы второй очереди, 4 млрд 406,66 млн грн - третьей очереди, 1 млрд 248,02 млн грн - четвертой очереди, 173,15 млн грн - пятой очереди, 0,001 млн грн - шестой очереди, 3 млрд 853,19 млн грн - седьмой очереди, 43,44 млн грн - восьмой очереди, 298,13 млн грн - девятой очереди, 99,59 млн грн - 10 очереди.
Из общей суммы выплат на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов было направлено 3 млрд 368,15 млн грн, в том числе 3 млрд 104,16 млн грн - НБУ.
В частности, в декабре 2019 года кредиторам неплатежеспособных банков было выплачено 1 млрд 370,64 млн грн, в том числе 892,80 млн грн - кредиторам третьей очереди, 225,06 млн грн - четвертой очереди, 158,58 млн грн - пятой очереди, 61,99 млн грн - седьмой очереди, 2,75 млн грн - восьмой очереди, 0,42 млн грн - девятой очереди, 29,04 млн грн - 10 очереди.
На внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов в декабре 2019 года было направлено 222,35 млн грн, в том числе 209,21 млн грн - НБУ. Внеочередные выплаты НБУ осуществили банк "Финансы и Кредит"- 158,58 млн грн, Дельта Банк - 46,27 млн грн, банк "Надра" - 1,78 млн грн, ВиЭйБи Банк - 1,36 млн грн, банк "Киевская Русь"- 1,12 млн грн, Родовид Банк - 0,08 млн грн, банк "Камбио" - 0,02 млн грн.
Общая сумма удовлетворенных за все время требований кредиторов неплатежеспособных банков по состоянию на 1 января 2020 года составила 44 млрд 674,81 млн грн, из которых 11 млрд 501,13 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам, в том числе, 10 млрд 407,83 млн грн - НБУ.
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