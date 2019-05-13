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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Mastercard инвестировала в британский финтехпроект Дубилета

 

Международная платежная система Mastercard вложилась в британский финтехпроект Koto. Об этом сообщил сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет в Facebook.

"В нашем британском Koto случилось знаковое событие. Мы получили первую "инвестицию". Mastercard поверил в наш проект и выделил первые деньги на его маркетинг. Средства мы уже получили на свой счет", - написал он.

"Очень круто, что международная компания выделила на нас деньги уже на этой стадии, когда мы еще не запустились и не получили лицензию", - добавил сооснователь Monobank.

Сумму инвестиции Дубилет не назвал.

В марте текущего года Дубилет сообщил в интервью НВ Бизнес о планах запустить в Англии проект аналогичный Monobank, но уже без банка-партнера. Проект должен получить название Koto. Владеть им, по его словам, будут он, Олег Гороховский и Миша Рогальский.

В Koto уже вложили $1 млн. Его планируется запустить до конца лета 2019 года.
По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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