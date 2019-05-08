Финансовые новости
- |
- 08.05.19
- |
- 22:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Большинство работающих в Украине банков в первом квартале получили прибыль
08:15 08.05.2019 |
Большинство, или 69 из 77 работающих в Украине банков, по итогам января-марта получили прибыль, в то время как 8 финансовых учреждений завершили квартал с убытком.
Согласно данным на сайте Национального банка Украины, наибольшую прибыль по итогам квартала получили «ПриватБанк» (7,6 млрд грн), «Райффайзен Банк Аваль» (1,1 млрд грн), «ОТП Банк» (793 млн грн), ПУМБ (757 млн грн), «Проминвестбанк» (633 млн грн).
Наибольший убыток получили «Сбербанк» (1 млрд грн), «Банк Кредит Днепр» (488 млн грн), «Укрсоцбанк» (168 млн грн), «Правэкс Банк» (25 млн грн), «Мисто Банк» (9 млн грн).
Справка УНИАН. Работающие банки Украины в январе-марте 2019 года получили 12,9 млрд грн чистой прибыли, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2018 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин решил признавать недействительными российские паспорта, выданные украинцам в двух пунктах в Ростовской области
|Кабмин назначил главой Налоговой службы замминистра финансов Верланова
|«Богдана» или «Зузана». Как в ВСУ будут решать проблему самоходной артиллерии
|Расчетный период мобильных операторов в 4 недели неправомерный - АМКУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ отменил для участников фондового рынка валютные лицензии
|Проблемными страховщиками займется ФГВФЛ
|Депозитные ставки для физлиц 08.05.19
|Долларовый индекс стабилен, трейдеры ждут новых сигналов о ходе переговоров США и КНР
|Хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance
|Количество жалоб на страховщиков за последние шесть месяцев сократилось на 9,3% - Нацкомфинуслуг
Это интересно
|Microsoft встроит полноценное ядро Linux в Windows 10
|Microsoft создала VR-контроллер, который позволяет чувствовать виртуальные объекты
|ASUS начинает применять жидкий металл в системах охлаждения ноутбуков
|Каждые две-три недели Apple покупает по одной компании
|Топ-3 апрельского рейтинга AnTuTu оккупирован смартфонами Xiaomi
|Украинский стартап подал иск против Apple
|Volkswagen выпустит вместе с NIU свой первый электрический скутер