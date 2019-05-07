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Morgan Stanley свернет банковское подразделение в России в 2020 году
11:24 07.05.2019 |
Morgan Stanley направит заявление в Банк России о прекращении банковской деятельности в РФ в I квартале 2020 г.
Американский банк намерен отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий в России и переведет свой бизнес в компанию в сфере инвестиций и недвижимости. Об этом российское подразделение Morgan Stanley сообщило в годовом отчете за 2018 г.
"13 декабря 2018 года "Морган Стэнли Группа" объявила о решении реструктурировать свой бизнес в России путем ликвидации банка, аннулирования банковской лицензии и перевода бизнеса в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании и оказывающую консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости. Этот план был публично озвучен и доведен до сведения Банка России. Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения. Как ожидается, заявление о прекращении банковской деятельности будет подано в Банк России в I квартале 2020 г. В 2018-2019 гг. деятельность банка осуществляется без изменений, все рабочие процессы осуществляются на постоянной основе".
Банк Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 г. Американская компания принимала в приватизации "ЛУКойла" в 2002 г. Лицензии на банковскую, дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность в России были выданы Morgan Stanley в 2005 г. Банк входил в число организаторов (из 12 банков) первичного размещения акций ПАО "НК "Роснефть" в 2006 г.
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