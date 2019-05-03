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НБУ в конце апреля перечислил в госбюджет 47,6 млрд грн
22:21 02.05.2019 |
Национальный банк Украины (НБУ) в последние дни апреля перечислил в государственный бюджет часть прибыли за 2018 год в размере 47,6 млрд грн из 64,878 млрд грн, которые он должен перечислить в течение всего этого года, говорится в отчетности Госказначейства в четверг.
Ведомство напоминает, что в минувшем году НБУ также начал платежи в госбюджет в апреле, однако тогда первый транш составил 15 млрд грн.
Затем в мае минувшего года центробанк направил в госбюджет 17 млрд грн, в июне -6 млрд грн и в августе - последние 6,61 млрд грн, что суммарно дало 44,6 млрд грн при заложенных в госбюджете прошлого года 50,55 млрд грн.
Нацбанк 23 апреля сообщил, что согласует с Минфином график перечисления в госбюджет этого года 64,878 млрд грн, однако до настоящего времени этот график не оглашался.
Без дополнительных выплат Нацбанка доходы госбюджета в апреле этого года были бы равны его доходам в апреле прошлого. Благодаря НБУ госбюджет в минувшем месяце получил 111,94 млрд грн, что оказалось все равно на 4,1% меньше плана.
Платеж НБУ обусловил рекордные для начала мая остатки на едином казначейском счете (ЕКС) - 36,85 млрд грн, что 2,5 раза показателя на начало апреля.
Министр финансов Оксана Маркарова в комментариях к посту координатора экспертной платформы НБУ Андрея Блинова в Facebook отметила, что рекордный объем остатков на ЕКС связан не только с траншем НБУ. По ее словам, Минфин выполняет план по заимствованиям, не ожидая второй половины года и оперативно замещая приватизацию, которая должна была бы пополнить госбюджет уже в первом квартале, но так и не состоялась.
"Доход от НБУ - это запланированный доход, полученный в соответствии с росписью в апреле в сумме, соответствующей заложенной в бюджет. Поэтому ничего рекордного нет. Просто делаем нормально свою работу. Это иллюстрация нормального управления ликвидностью", - подчеркнула глава Минфина.
Как сообщалось, в госбюджете-2019 поступления от НБУ были запланированы в размере 47,6 млрд грн. Однако в реальности она оказалась существенно выше, так как включала обусловленный изменением учетной политики в части учета курсовых разниц по операциям в иностранной валюте, монетарного золота и банковских металлах одноразовый эффект, который в результате пересчета за период 2012-2017 годы составил 22,01 млрд грн.
На май приходятся пиковые выплаты по госдолгу, которые Минфин в апреле оценивал в 77,8 млрд грн.
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